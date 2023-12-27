Жорин описал судьбу Ивлеевой после налоговой проверки Адвокат Жорин назвал возможным возбуждение уголовного дела против Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Сотрудники ФНС России с высокой долей вероятности найдут нарушения налогового законодательства после проверки компаний блогера Анастасии Ивлеевой, считает адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru юрист предположил, что ей могут насчитать крупные суммы неуплаченных налогов, что станет поводом для возбуждения уголовного дела. При этом против блогера могут возбудить несколько дел, считает эксперт.

Жорин подчеркнул, что по результатам налоговых проверок чаще всего насчитываются определенные дочисления. В случае с Ивлеевой они могут быть «большими или гигантскими». В конечном счете против нее могут возбудить дело по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, считает адвокат. Это обусловлено тем, что покупка любого имущества при уклонении от налогов может быть воспринята как легализация нелегального дохода.

Логика у правоохранителей такая: раз человек не заплатил налоги, значит, он получил деньги незаконно. И если он в это время конвертировал рубли в другие валюты или что-то купил, например квартиру, машину или дачу, то это иногда квалифицируется как легализация незаконных доходов, — подытожил он.

Как сообщалось ранее, Федеральная налоговая служба РФ заподозрила Ивлееву в уклонении от уплаты налогов по «схеме Лерчек». Предполагается, что ведущая могла недоплатить в бюджет 137 млн рублей, так как разделила свой бизнес на два юридических лица. Такая схема позволяет платить налоги по упрощенной схеме.