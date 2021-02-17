Жителя Башкирии будут судить за показ порно на уроке в школе Сахалина

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Перед судом за демонстрацию порнографических материалов во время онлайн-урока в школе Южно-Сахалинска предстанет житель Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Сахалинской области.

17-летний юноша обвиняется в преступлении по статье о публичной демонстрации порноматериалов с использованием СМИ, включая информационно-коммуникационные сети.

По версии следователей, в начале апреля 2020 года находившийся в Уфе молодой человек вошёл в сервис Zoom при помощи пароля и логина, который ему предоставил ученик школы № 26 Южно-Сахалинска. Попав на урок химии, юноша включил порновидео.

В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно будет передано в суд.

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