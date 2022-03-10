Жители Подмосковья начали иронизировать над уходом брендов из России в соцсетях, сообщает телеканал «360». Они публикуют посты, в которых перечисляют российские бренды, способные заменить иностранные компании. Кто-то напомнил об известной ещё до революции мебельной фабрике «Сходня», кто-то поддержал тему.

Да и комбинатовская мебель приличная была. По тем временам. В школе эпиды обшивали и на огромных матрасах прыгали, — написала Алиса Ривас.

Пользователи соцсетей также предлагают «Черноголовку» вместо Coca-Cola и «Ногинское мороженое» вместо продукции из «Макдоналдса».

Ранее владелец сети доставки суши Space Sushi Василий Коржов сообщил, что цены в российских заведениях общепита не будут ниже, чем в ресторанах западных компаний, объявивших о приостановке деятельности в РФ в той или иной форме. Он объяснил, что «дешевле не получится» на фоне роста цен на сырьё, а «себе в минус никто работать не собирается». Эксперт добавил, что в РФ достаточно брендов с качественным продуктом.

До этого руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.