«Макдоналдс» закроет свои рестораны в России 14 марта

Все рестораны быстрого питания «Макдоналдс» в России закроются 14 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Ранее сеть заявила о временном прекращении работы в РФ на неопределенный срок.

Рестораны «Макдональдс» закроются в понедельник, 14 марта. У россиян есть ещё четыре дня, чтобы попрощаться с известной сетью фастфуда, — говорится в сообщении.

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», если предприятия американской компании национализируют в России на фоне санкций, «продолжат работать на тех же площадях, но под другим брендом», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что в ГД уже обсуждалась подобная возможность «при наличии соответствующей инфраструктуры», поставщиков и занятых людей.

Накануне руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.