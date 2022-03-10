Бизнесмен объяснил, почему российский общепит не станет дешевле западного

Цены в российских заведениях общепита не будут ниже, чем в ресторанах западных компаний, объявивших о приостановке деятельности в РФ в той или иной форме (Burger King, «Макдоналдc» и другие), заявил NEWS.ru бизнесмен, владелец сети доставки суши Space Sushi Василий Коржов. Он объяснил, что «дешевле не получится» на фоне роста цен на сырьё, а «себе в минус никто работать не собирается». Эксперт добавил, что в РФ достаточно брендов с качественным продуктом.

На рынке сейчас большое количество достойных продуктов российских брендов, более качественных как по качеству продуктов, так и по вкусу. Я думаю, никого не нужно отучать [от бургеров]. Все, кто ушёл с рынка, — это нашумевшие компании, которые в своё время хорошо поработали с маркетингом, не более. Сейчас пришло время российских брендов занимать почётные места на рынке, — добавил Коржов.

Накануне руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

Персонал «Макдоналдса», если предприятия американской компании национализируют в РФ на фоне санкций, «продолжит работать на тех же площадях, но под другим брендом», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что в ГД уже обсуждалась подобная возможность «при наличии соответствующей инфраструктуры», поставщиков и занятых людей.

Ранее генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев был потрясён новостями о закрытии «Макдоналдса» и выразил надежду, что это решение временное. Он напомнил, что в этой сети общепита работали 63 тысячи сотрудников. Зайцев считает, что решение «Макдоналдса» приостановить работу в России было политически неверным и не совсем гуманным.