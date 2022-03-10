В «Крошке Картошке» прокомментировали закрытие «Макдоналдса» в России

Прогресс на рынке напрямую зависит от предложения и конкуренции, благодаря этому потребители могут проголосовать «кошельком» за полюбившийся им продукт, заявил генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев. В беседе с «360» он выразил надежду, что «Макдоналдс» в скором времени вернётся в Россию.

Чем больше предложения на рынке, чем серьезнее конкуренция, тем быстрее прогресс происходит. Ты всегда приравниваешься, присматриваешься к лидерам. Я всегда рад, когда предложения для нас больше, когда есть возможность выбора и когда гости своим кошельком голосуют за тот продукт, который они хотят получить, — подчеркнул Зайцев.

По его мнению, уход западных компаний с российского рынка не является нормальной практикой. Зайцев был потрясён новостями о закрытии «Макдоналдса» и выразил надежду, что это решение — временное. Гендиректор «Крошки Картошки» напомнил, что в сети общепита работали 63 тысячи сотрудников. Зайцев считает, что решение «Макдоналдса» приостановить работу в России было политически неверным и не совсем гуманным.

Ранее руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.