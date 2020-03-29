https://static.news.ru/photo/fc3560d0-71e9-11ea-aa54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария произошла на магистральном водопроводе в Новороссийске. В результате жители города не получают воду в дома.

Мэрия направила автоцистерны в пострадавшие участки населённого пункта, говорится на её сайте.

По данным администрации Краснодарского края, местные власти выделили 1 млрд рублей на строительство новой системы. Это позволит перестать заниматься регулярными ремонтами, передаёт РБК.

Оставалось врезать новую линию, на это нужно несколько дней работ. Но поскольку без воды оставлять город в период противоэпидемических мер нельзя, то врезку отложили. К сожалению, от аварий никто не застрахован, — отметили там.

Несколько десятилетий в городе не менялись сети. В настоящий момент рабочие устраняют неисправности. При этом местные жители жалуются, что из-за аварии возле автомобилей с водой скапливаются очереди, которые опасны при распространении коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники водоканалов РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции усилили контроль над очисткой сточных вод.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.