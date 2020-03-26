https://static.news.ru/photo/a2a28552-6e83-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники водоканалов РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции усилили контроль над очисткой сточных вод.

Об этом ТАСС рассказали в «Российских коммунальных системах» (РКС, один из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в стране). В организации отметили, что коронавирус чувствителен к дезинфекции и относительно легко уничтожается обеззараживающими средствами. Поэтому на водоканалах начали использовать дезинфицирующий реагент в усиленной концентрации. Для дополнительной очистки стоков используют интенсивное ультрафиолетовое излучение.

Также усилены меры по очистке водопроводной воды. В частности, РКС повысили степень её хлорирования и начали применять новые средства лабораторного контроля за подачей воды.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи с распространением COVID-19 на специальный режим работы перешли специалисты «Мосгаза». Число выезжающих по заявкам сотрудников было максимально сокращено, всем выданы перчатки, медицинские маски и дезинфекторы.

По последним данным, в России выявлено 658 случаев COVID-19. За сутки количество заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 163. Летальных исходов в РФ до сих пор не было.