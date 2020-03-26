Сотрудники водоканалов РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции усилили контроль над очисткой сточных вод.
Об этом ТАСС
Также усилены меры по очистке водопроводной воды. В частности, РКС повысили степень её хлорирования и начали применять новые средства лабораторного контроля за подачей воды.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи с распространением COVID-19 на специальный режим работы перешли специалисты «Мосгаза». Число выезжающих по заявкам сотрудников было максимально сокращено, всем выданы перчатки, медицинские маски и дезинфекторы.
По последним данным, в России выявлено 658 случаев COVID-19. За сутки количество заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 163. Летальных исходов в РФ до сих пор не было.
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