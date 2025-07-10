Врач перечислила факторы, которые снизят риски пищевого отравления летом

Использование разных ножей и разделочных досок для мяса, рыбы, фруктов и овощей поможет снизить риски пищевого отравления летом, заявила врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что из-за жары вероятность попадания в организм бактерий значительно возрастает.

Летом риски пищевых отравлений значительно возрастают, потому что на улице жарко. В обычной еде может вырастать патогенная микрофлора. Поэтому важно соблюдать правила гигиены — мыть руки перед едой, после улицы и контакта с сырыми продуктами. Например, если вы потрогали сырое мясо, руки нужно помыть. Желательно иметь разные разделочные доски — одну для мясных продуктов, одну для хлеба, отдельные для овощей, фруктов и рыбы. Желательно иметь отдельные ножи для всех этих продуктов, чтобы не переносить патогенную микрофлору с одного вида продуктов на другой, — поделилась Шестакова.

По ее словам, также избежать отравлений поможет правильное хранение продуктов. Как подчеркнула врач, быстропортящиеся товары, такие как мясо, молоко и рыба, нельзя оставлять на столе.

Желательно поесть и сразу убрать остатки обратно в холодильник. Если вы купили рыбу или мясо и хотите их разморозить, делайте это только в холодильнике, не на столе и не в раковине. Следите за тем, чтобы еда не оставалась на солнце, потому что на жаре будет размножаться патогенная микрофлора, которая вызывает отравления. Будьте осторожны с едой на улицах: покупайте только в проверенных местах и там, где вы точно уверены в свежести продуктов. Также стоит помнить, что можно отравиться через воду. Не пейте воду из непроверенных источников, таких как реки или родники. Лучше покупайте бутилированную воду, — подытожила Шестакова.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Магарамкентского района Дагестана Фейруддин Рагимханов сообщил, что более 100 человек госпитализированы после массового отравления питьевой водой. По его словам, большинство из них — несовершеннолетние.