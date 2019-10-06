Митинг против фальсификаций на выборах в Госсовет Татарстана прошёл в Авиастроительном районе Казани.
Как передаёт «
Участники митинга приняли резолюцию с требованием роспуска Госсовета республики, отставки местной ЦИК, расследования нарушений и назначения повторных выборов. Резолюция утверждает, что стоит ожидать новых нарушений на выборах президента Татарстана в 2020 году, если требования не будут выполнены.
В сформированный по итогам голосования Государственный совет Татарстана вошли 85 депутатов от партии «Единая Россия». Шесть мандатов получили КПРФ и самовыдвиженцы, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия Роста.
Как ранее сообщал News.ru, Казань планирует побороться за право принять чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен