https://static.news.ru/photo/3a6782a8-e841-11e9-881e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Митинг против фальсификаций на выборах в Госсовет Татарстана прошёл в Авиастроительном районе Казани.

Как передаёт « Интерфакс », протестная акция была согласована городскими властями. В ней приняли участие представители партий «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Парнас». Несколько граждан, бывших наблюдателями на республиканских выборах, рассказали собравшимся об отмеченных случаях фальсификации показателя явки и результатов голосования.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием роспуска Госсовета республики, отставки местной ЦИК, расследования нарушений и назначения повторных выборов. Резолюция утверждает, что стоит ожидать новых нарушений на выборах президента Татарстана в 2020 году, если требования не будут выполнены.

В сформированный по итогам голосования Государственный совет Татарстана вошли 85 депутатов от партии «Единая Россия». Шесть мандатов получили КПРФ и самовыдвиженцы, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия Роста.

Как ранее сообщал News.ru, Казань планирует побороться за право принять чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.