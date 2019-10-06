https://static.news.ru/photo/d8b21d34-e82c-11e9-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgio Scala/www.imago-images.de/Global Look Press

Казань планирует провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.

Пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN) рассказала о встрече президента LEN Паоло Барелли с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, которая прошла в Казани. Барелли поддержал желание России провести в Казани эти два турнира.

Мы видим город, влюблённый в водный спорт, мы видим преданное лидерство, фантастические места проведения и исключительно опытную команду организаторов, так что мы можем стать свидетелями более великих событий в Казани, — сказал Барелли.

Президент LEN отметил уверенность, что по итогам переговоров Казань сможет представить что-то особенное для проведения в городе соревнований.

Ранее стало известно, что Казань в 2015 году примет у себя чемпионат мира по водным видам спорта. В 2015 году Казань уже принимала подобный турнир.

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