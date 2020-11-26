Жители Бурятии спасли лебедя со сломанным крылом

https://static.news.ru/photo/1a3de550-2fc4-11eb-83b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: zoogalery_irkutsk/vk.com

Жители села Степной Дворец на берегу Байкала в Бурятии помогли лебедю, который не смог улететь на юг из-за травмы крыла и зимой погиб бы от холода, недоедания или от лап хищников.

Сельчане обратили внимание на птицу, когда она осталась в полном одиночестве: все другие представители её вида улетели зимовать на юг. После того как вода в озере, где обитал лебедь, начала замерзать, местные жители решили помочь птице и вызвали специалистов — сотрудников станции кольцевания птиц из посёлка Танхой, пишет «KП-Иркутск».

Пойманную птицу отправили на обследование в Иркутск.

Чудо, что у птицы хватило ума не вмерзнуть в лёд. Для неё это был бы смертный приговор, — заявила координатор зоогалереи в Иркутске Людмила Ивушкина.

Специалисты отметили, что из-за травмы лебедь сильно исхудал, а его крыло, к сожалению, восстановлению не подлежит, поэтому птицу вряд ли отпустят на волю. В то же время в зоогалерее рассчитывают, что им позволят оставить птицу себе — в пару к уже живущему там другому представителю этого вида.

Пока орнитологи птицу ещё не смотрели, пол неизвестен, но по размерам больше похожа на самку. Если Росприроднадзор решит, что птица остаётся у нас, думаем, наш лебедь будет очень рад, — сказала Ивушкина.

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