Редкую краснокнижную серую утку заметили в Москве

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Занесённую в Красную книгу Москвы серую утку заметили на Бездонном озере в Серебряном бору. Представитель этого вида пернатых плавал среди крякв.

По словам специалистов Мосприроды, эти птицы не гнездились в столице около 30 лет.

Отличием серой утки от крякв является серый монотонный окрас и меньший размер. Она занесена в Красную книгу города с нулевой категорией редкости. Это исчезнувший вид, его представителей не наблюдали в столице с 1960 года.

Этих пернатых также называют серками и полукряквами. Самцы не обладают ярким оперением, как у селезней других видов. Основу их питания составляет растительный корм, однако во время выращивания утят они употребляют и животную пищу. Серые утки гнездятся в лесных и степных зонах Евразии и Северной Америки. С конца сентября они летят на морские побережья южнее гнездового ареала.

Осенью многие птицы мигрируют в тёплые края, поэтому в это время в Москве можно наблюдать необычные виды. Так, недавно в Серебряном бору были замечены три особи свиязей, которые не гнездятся в столице и остановились на озере Бездонном для отдыха. Также в заказнике «Долгие пруды» увидели редкую серую цаплю, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы сова запуталась в проводах антенны на крыше дома и была атакована воронами. Спасатели помогли ей освободиться. Птица была явно домашняя и спасателей не испугалась, дала себе помочь. Её передали в столичный департамент природопользования.