Жители Азова попытались закопать археологов из-за страха перед вышкой 5G

Жители Азова пытались закопать археологов из-за страха, что те установят вышку 5G. Учёные подали заявления в полицию. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Утром 24 августа группа мужчин стала засыпать землёй раскопанный шурф, когда там находились археологи. Таким образом они решили воспрепятствовать установке вышки 5G. На появившейся в Сети записи слышно, что археологов просят освободить место и говорят, что закапывать их не хотят.

В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности. Работы остановлены в целях безопасности сотрудников «Донского наследия», — сказали в пресс-службе комитета.

Ранее сообщалось, что сторонники мифа о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на людей. Преследованию с их стороны подвергаются работники британской телекоммуникационной компании Openreach. Так, одна женщина не позволила фургону фирмы проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G. На самом деле на крыше машины был ящик для хранения вещей.

Недовольные часто путают сотрудников компании, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. Всего за апрель сотрудники Openreach испытали нападки местных жителей около 50 раз, до эпидемии такой агрессии они не наблюдали.