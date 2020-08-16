Жителей Подмосковья предупредили о появлении опасных грибов

https://static.news.ru/photo/99bc9bf8-dfe4-11ea-998d-fa163e074e61_660.jpg Фото: flickr.com

В лесах Подмосковья появились небольшие грибы, которые могут вызвать опасные заболевания, даже если на них просто наступить.

Гриб, получивший название ликогала древесинная, по форме напоминает плевок. Его называют «грибом-мстителем», потому что если на него наступить, то можно вдохнуть или принести на подошве обуви домой споры, содержащие возбудители опасных заболеваний, передаёт MK.RU.

Грибы паразитируют на гниющей древесине и могут жить без воды и пищи на протяжении десятилетий. Поначалу гриб выглядит, как небольшой плевок, однако когда ликогала находит живность, она «отъедается» и пускает корни в подходящем для этого месте, превращаясь в статичные грибообразные образования.

На Руси этот гриб называли «волчьим молоком» и «волчьим выменем», а в Эстонии — «ведьминой рвотой».

Ранее NEWS.ru писал, что домашние консервы из грибов могут быть опасными для здоровья. В таких продуктах при недостатке кислорода развиваются споры, выделяющие ботулотоксинат. Это вещество является одним из самых опасных ядов и при поздней диагностике или отсутствии должного лечения приводит к смерти.