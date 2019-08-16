https://static.news.ru/photo/efbab146-c01b-11e9-a679-fa163e074e61_660.jpg

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» 1946 года. Политик раскритиковал композицию за содержащуюся в ней пропаганду алкоголя.

Он отметил строчку: «Мы выпьем раз и выпьем два/За наши славные дела,/Но так, чтоб завтра не болела голова!». Жириновский уверен, что у человека, который услышит эти слова, сложится устойчивая ассоциация: «раз в дорогу — нужно выпить».

Зачем к этому приучать да еще и через культуру? — задался вопросом политик.

Песня «Пора в путь-дорогу» была написала Василием Соловьёвым-Седым и Соломоном Фогельсоном. Она стала популярна в апреле 1946 года вместе с выходом фильма, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Как ранее писал News.ru, Жириновский заявил, что члены КПСС могли сохранить Советский Союз. По его словам, в августе 1991-го в столице насчитывался миллион членов компартии. Если бы как минимум 50 тысяч из них вышли на акцию протеста на Манежную площадь, страна не прекратила бы своё существование.