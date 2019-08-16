Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» 1946 года. Политик раскритиковал композицию за содержащуюся в ней пропаганду алкоголя.
Он отметил строчку: «Мы выпьем раз и выпьем два/За наши славные дела,/Но так, чтоб завтра не болела голова!». Жириновский уверен, что у человека, который услышит эти слова, сложится устойчивая ассоциация: «раз в дорогу — нужно выпить».
Зачем к этому приучать да еще и через культуру? — задался вопросом политик.
Песня «Пора в путь-дорогу» была написала Василием Соловьёвым-Седым и Соломоном Фогельсоном. Она стала популярна в апреле 1946 года вместе с выходом фильма, передаёт радиостанция «
Как ранее писал News.ru, Жириновский заявил, что члены КПСС могли сохранить Советский Союз. По его словам, в августе 1991-го в столице насчитывался миллион членов компартии. Если бы как минимум 50 тысяч из них вышли на акцию протеста на Манежную площадь, страна не прекратила бы своё существование.