Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток

https://static.news.ru/photo/dc4cf24e-a009-11ea-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа Ольгу Павлову.

Согласно инициативе, в Жилищном кодексе РФ появится статья, которая также обязывает собственников жилых и нежилых помещений соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических правил.

При этом временной интервал, не допускающий нарушения тишины, определяется субъектом РФ.

Нарушением тишины признаётся совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами, — говорится в законопроекте.

Плач ребёнка, шаги или шум воды в трубах при этом не считаются нарушением тишины.

Как ранее писал NEWS.ru, челябинцы, в квартиру которых 23 мая вошли сотрудники полиции без защитных перчаток и масок, обвинили стражей порядка в нарушении карантинных правил. Полицейские прибыли по вызову соседей, пожаловавшихся на шумную компанию.