Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа Ольгу Павлову.
Согласно инициативе, в Жилищном кодексе РФ появится статья, которая также обязывает собственников жилых и нежилых помещений соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических правил.
При этом временной интервал, не допускающий нарушения тишины, определяется субъектом РФ.
Нарушением тишины признаётся совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами, — говорится в законопроекте.
Плач ребёнка, шаги или шум воды в трубах при этом не считаются нарушением тишины.
Как ранее писал NEWS.ru, челябинцы, в квартиру которых 23 мая вошли сотрудники полиции без защитных перчаток и масок, обвинили стражей порядка в нарушении карантинных правил. Полицейские прибыли по вызову соседей, пожаловавшихся на шумную компанию.
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