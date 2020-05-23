Нарушители тишины с Урала пожаловались на полицейских, приехавших без масок

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Челябинцы, в квартиру которых 23 мая вошли сотрудники полиции без защитных перчаток и масок, обвинили стражей порядка в нарушении карантинных правил. Полицейские прибыли по вызову соседей, пожаловавшихся на шумную компанию.

Жильцы отказались подписать административный протокол о нарушении, потребовав от сотрудников покинуть квартиру. Общение с полицейскими записали на видео.

В стране введён масочный режим. Вы должны соблюдать. Если вы какие-то законы соблюдаете, а другие нарушаете, ну как бы... — заявил в комментарии 75.ru участник инцидента.

Мужчина признал, что в квартире пели в караоке, но «не сказал бы, что сильно шумели». По его словам, по номеру 112 отказались принять его жалобу на полицейских.

В главном управлении МВД по Челябинской области пообещали проверить информацию о конфликте между сотрудниками и нарушителями тишины.

Как писал NEWS.ru, глава области Алексей Текслер 24 мая ослабил ограничения, введённые для противодействия коронавирусной инфекции, разрешив прогулки.