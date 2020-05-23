Челябинский губернатор разрешил прогулки и пробежки

https://static.news.ru/photo/d5b0fb6a-9db6-11ea-b688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ослабил ограничения, введённые для противодействия коронавирусной инфекции. Жителям региона вернули право заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Текслер заявил о стабилизации эпидемической ситуации в области: количество ежедневно выявляемых пациентов с COVID-19 упало до 47 после 90-100 человек.

Мы уже четыре дня находимся в «зелёной зоне». <...> Ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений, — цитирует губернатора «Интерфакс-Урал».

По словам Текслера, теперь разрешены прогулки и занятия спортом при соблюдении безопасной дистанции, смогут открыться непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

Масочный режим сохранился как минимум до конца мая.

Как писал NEWS.ru, 23 мая Московская область отменила цифровые пропуска. Столичные власти тоже объявили первый этап смягчения ограничений, сохранив масочно-перчаточный режим, пропуска, требования к полной самоизоляции, анонсировав лишь возобновление с 25 мая работы каршеринга и МФЦ.