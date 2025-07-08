Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 10:08

Раскрыты новые детали дела экс-замминистра обороны России

СК: экс-замглавы МО России Попову вменяют незаконный оборот оружия и подлог

Павел Попов Павел Попов Фото: МО РФ

Помимо мошенничества, экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову вменяется превышение полномочий, служебный подлог и незаконный оборот оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко. По ее словам, расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра продолжается.

Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ, продолжается, — сказала Петренко.

По версии следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов в 2022–2024 годах вносили в документацию заведомо ложные сведения о строительных работах в парке. Таким образом они похитили более 25 млн рублей, причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.

Дела Ахмедова и Шестерова уже направлены в суд. Представитель СК РФ сообщила, что ГВСУ СК России собрало достаточно доказательств их вины. Шестеров и Ахмедов в ходе предварительного следствия признали вину и заключили досудебные соглашения.

В конце июня стало известно, что Попов находится в критическом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Адвокат обвиняемого Денис Сагач отметил, что состояние здоровья экс-чиновника исключает его участие в следственных действиях.

Минобороны РФ
Павел Попов
замминистра
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте вышла с известием о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.