Раскрыты новые детали дела экс-замминистра обороны России

Помимо мошенничества, экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову вменяется превышение полномочий, служебный подлог и незаконный оборот оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко. По ее словам, расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра продолжается.

Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ, продолжается, — сказала Петренко.

По версии следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов в 2022–2024 годах вносили в документацию заведомо ложные сведения о строительных работах в парке. Таким образом они похитили более 25 млн рублей, причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.

Дела Ахмедова и Шестерова уже направлены в суд. Представитель СК РФ сообщила, что ГВСУ СК России собрало достаточно доказательств их вины. Шестеров и Ахмедов в ходе предварительного следствия признали вину и заключили досудебные соглашения.

В конце июня стало известно, что Попов находится в критическом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Адвокат обвиняемого Денис Сагач отметил, что состояние здоровья экс-чиновника исключает его участие в следственных действиях.