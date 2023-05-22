Жесткий бой с диверсантами под Белгородом: как ВСУ атакуют Россию 22 мая Последние новости о ситуации в приграничных российских регионах за минувшие сутки

Фото: Mil.gov.ua/CC BY 4.0 /Wikimedia Commons

Утром 22 мая стало известно о новых прилетах дронов, обстрелах и активности диверсантов в разных регионах РФ. В Курской области отразили атаку БПЛА, в Белгородской загорелось здание администрации из-за сброшенного с квадрокоптера взрывного устройства, также на ее территорию, как сообщили Telegram-каналы, попыталась проникнуть группа диверсантов. В Крыму отключилось электричество, а в Оренбургской области силовики отчитались о предотвращении теракта. Что известно об этих событиях — в материале NEWS.ru.

Симферополь остался без электричества

По словам советника главы Крыма по информполитике Олега Крючкова, 21 мая в Симферополе произошло «технологическое отключение электроэнергии». В Крымэнерго уточнили, что в 22:49 были частично обесточены абоненты в столице региона. Впоследствии подачу электричества возобновили. Света не было около четырех часов.

По данным источников Telegram-каналов «ВЧК-ОГПУ» и «ЧП / Симферополь», причиной отключения электричества стал не прилет, а подрыв линии электропередачи. Однако в Министерстве топлива и энергетики Крыма заявили, что авария произошла из-за шквалистого ветра.

В Белгородской области горела администрация

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки 31 раз был обстрелян Волоконовский район.

«Хутор Старый попал и под минометный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии, всего было выпущено 28 снарядов. В селе Тишанка двумя снарядами был поврежден офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля. Еще одним снарядом из миномета была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. Аварийные службы полностью восстановили подачу света в дома к 23:50. Во всех населенных пунктах обошлось, слава богу, без пострадавших», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, село Головчино в Грайворонском городском округе «дважды попало под обстрел ВСУ». Взрывные устройства в обоих случаях были сброшены с квадрокоптеров на здание сельской администрации и линию электропередачи. Электричество вновь появилось в муниципалитете к 04:45, а пожар потушили «ближе к часу ночи». Пострадавших не было.

Шебекинский городской округ, по информации губернатора, был обстрелян 38 раз. Так, хутор Марьино дважды попал под минометный обстрел — там, как заверяет Гладков, обошлось без разрушений и пострадавших. Село Новая Таволжанка обстреляли из минометов и артиллерии — всего было выпущено восемь снарядов. Пострадавших нет, но есть «незначительные разрушения в двух частных домовладениях — посечены крыши».

Фото: t.me/vvgladkov

Также, как сообщил белгородский губернатор, под минометный обстрел попал таможенный пункт пропуска в Шебекино: «Всего прилетело девять снарядов. Еще 19 минометных снарядов прилетело в село Середа. Информация по разрушениям уточняется».

Как добавляет Telegram-канал SHOT, один из сбитых над Шебекинским районом Белгородчины беспилотников «был начинен взрывчаткой и металлическими шариками». При падении бомба не сдетонировала и никто не пострадал.

Также SHOT днем 22 мая сообщил об «ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка». Источник канала добавил, что «с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов, работает ПВО». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил факт ДРГ-атаки: «На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили «о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область». По его словам, цель этой акции сводится к тому, чтобы «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска».

Песков добавил, что в настоящее время «идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно».

В Курской области сбили дроны

Telegram-канал SHOT со ссылкой на анонимный источник сообщает, что пограничники в Курской области сбили один беспилотник с помощью антидронового ружья, второй врезался в сетку ограждения и взорвался. По данным канала, БПЛА летели в сторону Глушковского района. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

ФСБ сообщила о задержании диверсанта в Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области ФСБ задержала россиянина 1997 года рождения, который «по указанию украинских спецслужб готовил поджог на ж/д станции и в здании военкомата».

Как передает РИА Новости, молодой человек «планировал затем перейти на сторону ВСУ». У него нашли «компоненты для изготовления бомбы, также обнаружена переписка в Telegram с украинскими спецслужбами».

ТАСС уточнил, что задержанный, по версии силовиков, хотел поджечь шкаф релейной защиты и автоматики на железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомат Орска и отдел ФСБ.