Жертвам мошенников дали советы, как вернуть украденные деньги Юрист Воробьев: став жертвой мошенников, нужно звонить в банк для приостановки транзакций

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Став жертвой мошенников, нужно позвонить в банк и потребовать приостановки транзакций, рассказал РИАМО юрист Василий Воробьев. По его словам, кредитные организации несут ответственность за неправомерное списание средств, и если вовремя сообщить об этом в банк, можно полностью вернуть потерянные деньги. В случае если сроки упущены, следует обращаться в полицию, посоветовал юрист.

Если вы стали жертвой, нужно позвонить в банк, сообщить о том, что стали жертвой мошенников, для того чтобы все транзакции были приостановлены. <...> Служба безопасности достаточно активно работает, соответственно, если вовремя сообщить в банк, они смогут все транзакции приостановить и деньги вернуть, такое тоже бывает, — рассказал Воробьев.

Если сроки для обращения в банк упущены, можно подать заявление в полицию, и тогда проверкой займутся уже правоохранительные органы, сказал Воробьев. Однако юрист предупредил, что это редко приводит к какому-то результату. Но обращаться к правоохранителям нужно в любом случае, чтобы блокировать фишинговые сайты и «перекрывать кислород» злоумышленникам, добавил он.

Ранее юрист Владимир Виноградов заявил, что обращаться в банк для возврата средств, переведенных мошенникам, бесполезно. Он напомнил о положении ЦБ РФ, согласно которому кредитные организации не вмешиваются в договорные отношения своих клиентов и не несут ответственности за недобросовестные действия третьей стороны.