Юрист рассказал, как вернуть переведенные мошенникам деньги Юрист Виноградов: при переводе денег мошенникам нужно предоставить полиции доказательства обмана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При переводе денег мошенникам обращаться в банк для возврата средств бесполезно, заявил юрист Владимир Виноградов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что в этой ситуации можно обратиться в полицию, подготовив все доказательства обмана, включая скриншоты и выписки. Однако шансы вернуть украденные деньги крайне малы, признал юрист, призвав быть крайне внимательным при совершении онлайн-покупок.

Если вы перевели деньги преступникам добровольно — то есть «купили» какой-то товар или услугу, но в итоге не получили желаемое, то обращаться в банк с просьбой вернуть средства бесполезно. Согласно положению Банка России № 383-П, банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов и не несут ответственности за недобросовестное поведение третьей стороны, — объяснил Виноградов.

Став жертвой мошенников, максимум, что можно сделать — обратиться в полицию, сказал юрист. Подать заявление можно в ближайшем отделении. Виноградов посоветовал подготовить все доказательства обмана, в том числе выписки с банковского счета, также пригодятся скриншоты сайта и переписок.

Если вам без законных оснований отказали в возбуждении уголовного дела или на протяжении месяца с момента подачи заявления не происходит никаких движений, можно обратиться с жалобой в прокуратуру, — добавил юрист.

По словам Виноградова, согласно статистике, из четырех миллиардов украденных рублей гражданам вернули только 134,4 млн, то есть 3,4% от общей суммы. Он призвал крайне внимательно совершать покупки, особенно на незнакомых сайтах с подозрительно низкими ценами.

Ранее СМИ сообщали, что на удочку телефонных мошенников попалась главный эксперт ЦБ России. По данным Baza, сотрудница регулятора оформила на себя два кредита на 1,6 млн рублей и перевела деньги жуликам.