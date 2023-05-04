Женщин предупредили о неожиданном влиянии кофе на размер груди Диетолог Соломатина предупредила женщин об уменьшении груди из-за кофе

При чрезмерном употреблении кофе женщина может столкнуть с неожиданным последствием, уменьшением груди, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист рассказала «Москве 24», что исследование, которое доказывает такую взаимосвязь, было проведено Лундским университетом в Швеции. По ее словам, опасаться при этом стоит не всем.

Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь идет только о носительницах определенного варианта гена С, а не обо всех женщинах, — отметила диетолог.

Соломатина уточнила, что такой эффект можно получить в том случае, если употреблять больше трех чашек кофе в день. Диетолог пояснила, что основная проблема для большинства женщин заключается в том, что они не знают, носителями какого гена являются.

Врач-диетолог Наталья Денисова ранее рассказала, что наиболее полезным является кофе, который варится в турке или в кофемашине. По словам специалиста, кофеин и антиоксиданты, содержащиеся в кофе, стимулируют симпатическую нервную систему, сужают сосуды и повышают общий тонус организма.

До этого врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что кофе и кофеиносодержащие напитки ускоряют метаболизм и помогают снижению веса. Эти напитки стимулируют выработку в щитовидной железе контринсулярных гормонов, за счет чего и происходит сжигание жира.