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03 июля 2025 в 08:19

Десерт без готовки: попробуйте этот аффогато в стиле Dolce Vita

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите кофе и мороженое? Тогда аффогато — это находка. Эффектный десерт готовится за минуту, а впечатлений от вкуса — как от визита в итальянское кафе. Нужно всего два ингредиента, а результат поражает.

Ингредиенты:

  • эспрессо — 1 порция;
  • ванильное мороженое — 1–2 шарика.

Приготовление:

  1. Заварить свежий эспрессо.
  2. Выложить в чашку или креманку шарик мороженого.
  3. Аккуратно полить сверху горячим кофе.
  4. Подавать сразу, пока мороженое начинает таять.

Горячее и холодное в одной ложке — этот десерт точно удивит. Готовится без усилий, а выглядит как в кофейне. Идеален для жаркого дня и гостей без предупреждения.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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