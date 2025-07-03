Десерт без готовки: попробуйте этот аффогато в стиле Dolce Vita

Любите кофе и мороженое? Тогда аффогато — это находка. Эффектный десерт готовится за минуту, а впечатлений от вкуса — как от визита в итальянское кафе. Нужно всего два ингредиента, а результат поражает.

Ингредиенты:

эспрессо — 1 порция;

ванильное мороженое — 1–2 шарика.

Приготовление:

Заварить свежий эспрессо. Выложить в чашку или креманку шарик мороженого. Аккуратно полить сверху горячим кофе. Подавать сразу, пока мороженое начинает таять.

Горячее и холодное в одной ложке — этот десерт точно удивит. Готовится без усилий, а выглядит как в кофейне. Идеален для жаркого дня и гостей без предупреждения.

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