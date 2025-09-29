Лимонное печенье на сливочном масле за 15 минут: оно победит все магазинные вкусняшки

Печенье с ярким цитрусовым ароматом и солнечным цветом от куркумы станет идеальным дополнением к вечернему чаю. Хрустящая сахарная корочка и мягкая текстура внутри никого не оставит равнодушным. Это печенье прекрасно хранится и станет вашим любимым рецептом!

Ингредиенты

Масло сливочное — 110 г

Сахар — 135 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 240 г

Разрыхлитель — 2 г

Цедра лимона — с 2 шт.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Экстракт ванильный — 1 ст. л.

Куркума — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Пудра сахарная — 30 г

Приготовление

Взбейте блендером сахар с лимонной цедрой, яйцами, растопленным сливочным маслом, куркумой, лимонным соком и ванильным экстрактом. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, взбейте на низкой скорости до однородности. Тесто разровняйте, накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник на 1 час. Из охлажденного теста сформируйте шарики диаметром около 6 см, обваляйте каждый в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистого края. Приятного аппетита!

