29 сентября 2025 в 13:30

Лимонное печенье на сливочном масле за 15 минут: оно победит все магазинные вкусняшки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье с ярким цитрусовым ароматом и солнечным цветом от куркумы станет идеальным дополнением к вечернему чаю. Хрустящая сахарная корочка и мягкая текстура внутри никого не оставит равнодушным. Это печенье прекрасно хранится и станет вашим любимым рецептом!

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 110 г
  • Сахар — 135 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 240 г
  • Разрыхлитель — 2 г
  • Цедра лимона — с 2 шт.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Экстракт ванильный — 1 ст. л.
  • Куркума — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Пудра сахарная — 30 г

Приготовление

  1. Взбейте блендером сахар с лимонной цедрой, яйцами, растопленным сливочным маслом, куркумой, лимонным соком и ванильным экстрактом. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, взбейте на низкой скорости до однородности. Тесто разровняйте, накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник на 1 час.
  2. Из охлажденного теста сформируйте шарики диаметром около 6 см, обваляйте каждый в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистого края. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили слоистое печенье на сметане с корицей. Осенний десерт для уютного чаепития.

