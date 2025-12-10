Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти

Российский юморист, автор «Аншлага» и «Голубых огоньков» Леонид Французов умер в возрасте 87 лет из-за онкологического заболевания, рассказала в беседе с ТАСС его жена. По словам женщины, сценарист очень долго болел, у него был рак легкого.

После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог, — добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру он создал множество сценариев для телепрограмм «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок „13 стульев“» и «Смехопанорама». Монологи Французова вошли в репертуар Владимира Винокура, Евгения Петросяна и других известных артистов.

