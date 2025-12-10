ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:48

Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти

Юморист Леонид Французов скончался из-за рака легкого

Леонид Французов Леонид Французов Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСC
Российский юморист, автор «Аншлага» и «Голубых огоньков» Леонид Французов умер в возрасте 87 лет из-за онкологического заболевания, рассказала в беседе с ТАСС его жена. По словам женщины, сценарист очень долго болел, у него был рак легкого.

После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог, — добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру он создал множество сценариев для телепрограмм «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок „13 стульев“» и «Смехопанорама». Монологи Французова вошли в репертуар Владимира Винокура, Евгения Петросяна и других известных артистов.

До этого вдова актера Дмитрия Красильникова рассказала, что он впал в кому у нее на руках. Отмечается, что 45-летняя звезда «Реальных пацанов», ведущий интеллектуальных соревнований «Что? Где? Когда?» боролся за жизнь двое суток. Красильников ушел из жизни в Перми 6 декабря после инсульта.

