Жена погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировала предложение о помощи

https://static.news.ru/photo/35aaf3ac-aa52-11ea-8000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя-курьера Сергея Захарова отреагировала на предложение артиста о помощи. О готовности помочь пострадавшему в ДТП во время допроса заявил сам Ефремов. Об этом сообщил его адвокат Виталий Чернышов.

А оживить не обещал? — сказала вдова в комментарии «Вечерней Москве».

Она сообщила, что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и даже не выразил соболезнования. Женщина считает, что артист заслуживает самого сурового наказания.

Как писал NEWS.ru, коллеги 57-летнего Сергея Захарова, работавшего водителем-курьером в интернет-магазине Деликатеска.ру, написали в соцсети, что запомнят Сергея скромным, немногословным, улыбчивым и светлым человеком. Он проработал в этой компании больше двух лет.

Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время Ефремов находится дома под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы: у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.