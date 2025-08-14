Жарища, ливни, град, а им все нипочем! Алые шапки горят ярче золота!

Лихнис «скарлет зорька» — огненный фейерверк в вашем саду без хлопот! Представьте: ярко-алые соцветия, похожие на пылающие факелы, которые не гаснут с июня до сентября. Этот многолетник — настоящий подарок для тех, кто любит красоту без лишних забот. Посадил, полюбовался — и забыл о поливах, подкормках и укрытиях на зиму!

Лихнис «скарлет зорька» — чемпион по выживаемости. Он растет даже на бедных почвах, не боится засухи и морозов до -35 °C. Его бархатные цветы не выгорают на солнце, а куст не разваливается от ветра. Единственное условие — посадите его на самом солнечном месте, чтобы алые шапки горели как можно ярче.

Бабочки и пчелы обожают этот цветок — ваш сад наполнится жизнью без вашего участия. А соседи будут спрашивать: «Что за диковинка у тебя цветет?» — и не поверят, что за ней вообще не нужно ухаживать.

