14 августа 2025 в 10:15

Жарища, ливни, град, а им все нипочем! Алые шапки горят ярче золота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лихнис «скарлет зорька» — огненный фейерверк в вашем саду без хлопот! Представьте: ярко-алые соцветия, похожие на пылающие факелы, которые не гаснут с июня до сентября. Этот многолетник — настоящий подарок для тех, кто любит красоту без лишних забот. Посадил, полюбовался — и забыл о поливах, подкормках и укрытиях на зиму!

Лихнис «скарлет зорька» — чемпион по выживаемости. Он растет даже на бедных почвах, не боится засухи и морозов до -35 °C. Его бархатные цветы не выгорают на солнце, а куст не разваливается от ветра. Единственное условие — посадите его на самом солнечном месте, чтобы алые шапки горели как можно ярче.

Бабочки и пчелы обожают этот цветок — ваш сад наполнится жизнью без вашего участия. А соседи будут спрашивать: «Что за диковинка у тебя цветет?» — и не поверят, что за ней вообще не нужно ухаживать.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
