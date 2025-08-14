Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Китайская нейросеть оказалась в зависимости от технологий из США

FT: запуск новой модели DeepSeek отложен из-за зависимости от американских чипов

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск новой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek пришлось отложить из-за технических сложностей, сообщает The Financial Times. Источники издания связывают задержку с попытками разработчиков отказаться от американских чипов в пользу китайских аналогов.

В начале 2025 года власти Китая рекомендовали компании DeepSeek использовать для обучения ИИ процессоры Huawei вместо Nvidia. Однако, как рассказали три осведомленных источника, переход на отечественные чипы вызвал серьезные трудности, что и привело к переносу сроков выпуска обновленной версии.

Как отмечают авторы материала, проблемы DeepSeek свидетельствуют о технологическом отставании Huawei и сохраняющейся зависимости китайских IT-компаний от американских разработок. Для решения возникших сложностей Huawei направил в офис DeepSeek группу инженеров, но даже их вмешательство не позволило успешно провести тестовый запуск системы.

Еще одной причиной задержки, по данным одного из источников, стала затянувшаяся процедура сертификации со стороны китайских регуляторов. При этом местные СМИ предполагают, что новая версия ИИ-модели может быть представлена уже в ближайшие недели, а сложности Huawei назвали типичными «трудностями роста».

Ранее сообщалось, что в работе модели искусственного интеллекта DeepSeek в понедельник, 11 августа, произошел сбой. Жалобы на его работу оставили 1,5 тысячи пользователей.

Китай
нейросети
США
технологии
искусственный интеллект
