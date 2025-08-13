Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Растет в тени и без полива! Как вырастить на даче голубые цветы-жемчужины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клематис «блю эксплоужен» — голубое чудо в вашем саду. Представьте себе водопад из крупных голубых цветов с изящными волнистыми лепестками, украшающий ваш сад с начала лета до сентября. Именно так цветет клематис «блю эксплоужен» — удивительно красивый и при этом неприхотливый многолетник, который станет настоящей жемчужиной вашего участка. Секрет успешного выращивания этого сорта заключается в правильной посадке и несложном, но регулярном уходе.

Начните с выбора подходящего места — клематис «блю эксплоужен» любит солнечные участки, но его корневая система нуждается в прохладе. Идеальным решением будет посадка у западной или восточной стороны опоры — беседки, арки или перголы, где основание растения можно притенить низкорослыми многолетниками или слоем мульчи. Почва для этого красавца должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Подготовьте посадочную яму размером 60×60 см, на дно которой насыпьте слой дренажа, затем добавьте смесь из перегноя, песка и древесной золы — это создаст идеальные условия для развития мощной корневой системы.

При посадке обратите особое внимание на заглубление корневой шейки — она должна находиться на 8–10 см ниже уровня почвы. Этот прием не только защищает растение от зимних морозов, но и стимулирует образование новых побегов. После посадки обильно полейте саженец и замульчируйте приствольный круг торфом или компостом.

Уход за клематисом «блю эксплоужен» достаточно прост. Поливайте растение раз в неделю, но обильно, особенно в жаркую погоду — почва должна пропитываться влагой на глубину 30–40 см. Подкормки проводите по сезону: весной используйте азотные удобрения для активного роста, а в период бутонизации переходите на калийно-фосфорные комплексы, которые обеспечат пышное и продолжительное цветение.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит сад цветами-бабочками. Многолетник-трудяга для яркого сада!

многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
