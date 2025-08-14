В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на два российских региона

В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на два российских региона Минобороны РФ: восемь беспилотников ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях

Восемь беспилотников ВСУ сбиты в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, семь БПЛА уничтожили в Белгородской области и один — в Курской.

В период с 8:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали аквапарк с помощью беспилотника в селе Железный Порт. По его словам, никто не пострадал, на месте работают пожарные. Губернатор обратил внимание на то, что объект не имеет военного значения, удар пришелся по месту, где отдыхают семьи.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.