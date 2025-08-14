Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:18

Радиус поражения дальнобойными ракетами «Сапсан» ВСУ в РФ: инфографика

«Сапсан» ВСУ в представлении ИИ «Сапсан» ВСУ в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России обнародовала карту регионов, по которым могли ударить украинские дальнобойные ракеты «Сапсан». В зону поражения, в частности, попали Москва, Воронеж, Смоленск, Тверь, Тула, Рязань, Курск и Владимир.

14 августа ФСБ сообщила, что сорвала планы ВСУ по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу, опираясь на технологии и запасы, оставшиеся от СССР.

Какие города РФ могли поразить украинские ракеты — в инфографике NEWS.ru.

Радиус поражения дальнобойными ракетами «Сапсан» ВСУ в РФ Радиус поражения дальнобойными ракетами «Сапсан» ВСУ в РФ Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ракеты
Россия
ВСУ
удары
карты
обстрелы
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
«Напряжение реально»: в США забили тревогу из-за российского оружия
Экс-разведчик назвал число ликвидированных на фронте французов
В Якутии пропала семья во время разбушевавшейся стихии
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.