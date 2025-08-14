Радиус поражения дальнобойными ракетами «Сапсан» ВСУ в РФ: инфографика

Федеральная служба безопасности России обнародовала карту регионов, по которым могли ударить украинские дальнобойные ракеты «Сапсан». В зону поражения, в частности, попали Москва, Воронеж, Смоленск, Тверь, Тула, Рязань, Курск и Владимир.

14 августа ФСБ сообщила, что сорвала планы ВСУ по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу, опираясь на технологии и запасы, оставшиеся от СССР.

Какие города РФ могли поразить украинские ракеты — в инфографике NEWS.ru.