В российском городе раздались автоматные очереди и взрывы

Центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и звуки взрывов, передает РБК. Над городом летает много украинских дронов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ ударил в здание регионального правительства. Это происходит уже в четвертый раз, отметил он. Здание получило незначительные повреждения.

Ранее дрон ВСУ ударил по движущейся машине в центре Белгорода. На кадрах, опубликованных Гладковым, видно, что водитель успел выбежать до того, как транспортное средство охватило пламя. Очевидцы бросились к пассажирам — они вытащили их и оказали первую помощь.

Также Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из помещений в результате взрыва вспыхнул пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что с вечера 12 августа общее количество сбитых вражеских дронов над Белгородской областью достигло 39. Отмечается, что 13 августа, с 17:30 до 18:40 мск, российские силы ПВО перехватили над регионом семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.