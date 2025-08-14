Сотрудница Минфина на сутки потерялась в море

Замдиректора департамента Минфина Елена Дорофеева сутки в одиночку боролась с морской стихией из-за ошибки инструктора по дайвингу, передает Telegram-канал «112». Сотрудницу ведомства унесло течением.

Инструктор по имени Павел провел инструктаж, после чего Елена нырнула на глубину 25 метров. Она условилась с наставником, что на этой глубине произойдет встреча с дайвером. Однако Павлу не хватило груза, он догружался и опоздал. Женщина самостоятельно начала подниматься и остановилась на пяти метрах. В итоге сотрудница Минфина оказалась в 500 метрах от лодки, сообщают авторы канала.

На лодке Елену не заметили. Ночью ее разыскивал поисковый отряд, но женщина находилась от него в 13 километрах, а после начался шторм. Ближе к утру сотрудница Минфина нашла палку. Когда мимо проплывало судно «Отто Шмидт», женщина натянула на палку оранжевую ласту и начала отчаянно махать. В итоге Елену спасли, добавили на канале.

Ранее в акватории Сочи спасатели оказали помощь двум подросткам. Девушки 16 и 17 лет вышли на сапбордах полюбоваться закатом, однако поднявшиеся волны и отсутствие весла, которое они потеряли, не позволили им самостоятельно вернуться к берегу.