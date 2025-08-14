Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:13

Силуанов и Белоусов отправятся с Путиным на Аляску

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов и министр обороны Андрей Белоусов войдут в состав российской делегации на встрече с Соединенными Штатами в пятницу, 15 августа, на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Сам он также будет участвовать в переговорах, передает ТАСС.

Также с российской стороны будут министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кто представит США помимо лидера Дональда Трампа, пока неизвестно.

По словам помощника российского лидера, встреча президентов РФ и США на Аляске начнется с беседы тет-а-тет в 22:30 мск. По его словам, по итогам переговоров главы государств дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее журнал The Atlantic сообщил, что американский лидер Дональд Трамп несколько месяцев добивался личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. В издании считают, что президент России может использовать саммит, чтобы опять «завоевать расположение Трампа».

переговоры
политика
встречи
Владимир Путин
