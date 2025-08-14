Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посеяла в августе, пурпурные шары горят до октября! Секрет яркого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бадан «абендглут» — ваш сад без хлопот с весны до осени! Представьте: яркие пурпурные цветы, которые вспыхивают в саду одними из первых, когда другие растения только просыпаются. Бадан «абендглут» — это тот самый неприхотливый красавец, который растет буквально сам по себе, украшая участок с апреля до октября.

Этот многолетник — настоящий подарок для занятых садоводов. Посадил и забыл — вот главный принцип ухода за ним. Он прекрасно чувствует себя и на солнце, и в тени, не боится засухи и морозов. Его мясистые листья не только декоративны, но и создают плотный ковер, который не дает пробиться сорнякам.

Цветет бадан «абендглут» дважды за сезон: весной — пышными пурпурными соцветиями, а осенью его листья приобретают красивый бронзовый оттенок, продолжая украшать сад. Кстати, его листья можно использовать для приготовления целебного чая — это натуральное средство для укрепления иммунитета.

Сажайте бадан вдоль дорожек, на альпийских горках или у водоемов — он везде будет смотреться эффектно. Единственное, что ему нужно, это редкий полив в засуху и немного компоста весной.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
