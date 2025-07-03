Жареное печенье со сгущенкой, которое разрывает шаблоны: шедевр за 5 минут

Это жареное печенье со сгущенкой разрывает все шаблоны кулинарии. Всего за 5 минут вы можете приготовить настоящий шедевр с хрустящей обжаренной корочкой снаружи, нежного печенья внутри и тягучей сладкой сгущенкой посередине.

Вам понадобится: 10–12 шт. песочных печений, 1 банка вареной сгущенки, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. растительного масла и по желанию — кокосовая стружка или молотые орехи для украшения.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Каждое печенье смажьте слоем вареной сгущенки (около 1 ч. л.), соедините попарно, чтобы получились «бутерброды». Обмакните каждую пару в растопленное сливочное масло и обжарьте на сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовое печенье можно посыпать кокосовой стружкой или орехами. Подавать такое лакомство лучше теплым — тогда сгущенка становится особенно нежной и ароматной. Этот десерт отлично подойдет к чаю, кофе или молоку и станет хитом любого чаепития!

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