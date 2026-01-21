Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:25

Жареная картошка — прошлый век. Выпекаю гнезда из тертой картошки с лососем и сливочным сыром. И ужин, и перекус в одной порции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жареная картошка — прошлый век. Выпекаю гнезда из тертой картошки с лососем и сливочным сыром. И ужин, и перекус в одной порции. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, но элегантного ужина или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые картофельные бортики и нежная тающая начинка из сливочного сыра с кусочками слабосоленого лосося и свежего укропа.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 150 г слабосоленого лосося, 100 г сливочного сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки или крахмала, пучок укропа, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок — это залог хрустящей корочки. Добавьте яйцо, муку, соль, перец и мелко рубленный укроп, перемешайте. Лосось нарежьте небольшими кусочками, смешайте со сливочным сыром. Разогрейте духовку до 200°C. Силиконовые формы для маффинов или противень с бумагой смажьте маслом. Выложите картофельную массу, сформировав руками гнезда с углублением в центре. В каждое углубление положите начинку из лосося и сыра. Выпекайте 25–30 минут до румяной картофельной корочки. Подавайте теплыми со сметаной или йогуртовым соусом.

