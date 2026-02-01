Осталось пюре? Делаю из него гнезда, разбиваю внутрь яйцо — и в духовку. «Сельский» завтрак с хрустящими краями и жидким желтком

Осталось пюре? Делаю из него гнезда, разбиваю внутрь яйцо — и в духовку. «Сельский» завтрак с хрустящими краями и жидким желтком

Осталось пюре? Делаю из него гнезда, разбиваю внутрь яйцо — и в духовку. «Сельский» завтрак с хрустящими краями и жидким желтком. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, сытного и эффектного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые бортики из картофельного пюре и нежный, шелковистый желток, который остается жидким и смешивается с картофелем, создавая идеальный соус.

Для приготовления вам понадобится: 400–500 г густого картофельного пюре, 4 яйца, 30 г тертого сыра (по желанию), сливочное масло, соль, перец, паприка. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте форму для запекания маслом. Разделите пюре на 4 порции. Сформируйте из каждой порции круглую лепешку с высокими бортиками, похожую на гнездо. Аккуратно вбейте в центр каждого гнезда по одному яйцу. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и сыром. Запекайте 12–15 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.