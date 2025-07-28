Жара отбила аппетит? Приготовьте средиземноморский детокс-салат! Когда термометр зашкаливает, а стоять у плиты нет сил, это блюдо станет спасением. Хрустящие цуккини, сочные томаты и сладкий перец создают «живой» микс, который освежает лучше любого лимонада. А брынза добавляет пикантности, превращая лёгкие овощи в полноценный обед.

Ингредиенты

Томаты грунтовые — 200 г

Огурцы — 150 г

Перец сладкий — 150 г

Цуккини молодые — 150 г

Базилик фиолетовый — 30 г

Оливковое масло — 40 мл

Брынза сербская — 100 г

Лимонный сок — из ½ плода

Мёд — 1 ч.л. вместо сахара

Соль морская — по вкусу

Перец розовый — щепотка

Приготовление

Цуккини нарежьте прозрачными слайсами при помощи овощечистки. Огурцы превратите в «ленты» тем же способом. Перец нашинкуйте соломкой, томаты — веерными дольками. В ступке растолките базилик с морской солью до появления сока. Соедините овощи, добавьте базиликовую пасту, сбрызните лимоном и мёдом. Дайте «подышать» 5 минут — овощи пустят ароматный сок. Разложите по охлаждённым тарелкам, сверху — крупные крошки брынзы. Полейте маслом, украсьте съедобными цветами (например, настурцией).

Подавайте с поджаренными чиабаттами, макая хлеб в овощной сок.

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