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28 июля 2025 в 14:00

Жара отбила аппетит? Приготовьте средиземноморский детокс-салат!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жара отбила аппетит? Приготовьте средиземноморский детокс-салат! Когда термометр зашкаливает, а стоять у плиты нет сил, это блюдо станет спасением. Хрустящие цуккини, сочные томаты и сладкий перец создают «живой» микс, который освежает лучше любого лимонада. А брынза добавляет пикантности, превращая лёгкие овощи в полноценный обед.

Ингредиенты

  • Томаты грунтовые — 200 г
  • Огурцы — 150 г
  • Перец сладкий — 150 г
  • Цуккини молодые — 150 г
  • Базилик фиолетовый — 30 г
  • Оливковое масло — 40 мл
  • Брынза сербская — 100 г
  • Лимонный сок — из ½ плода
  • Мёд — 1 ч.л. вместо сахара
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец розовый — щепотка

Приготовление

  1. Цуккини нарежьте прозрачными слайсами при помощи овощечистки. Огурцы превратите в «ленты» тем же способом. Перец нашинкуйте соломкой, томаты — веерными дольками. В ступке растолките базилик с морской солью до появления сока.
  2. Соедините овощи, добавьте базиликовую пасту, сбрызните лимоном и мёдом. Дайте «подышать» 5 минут — овощи пустят ароматный сок. Разложите по охлаждённым тарелкам, сверху — крупные крошки брынзы. Полейте маслом, украсьте съедобными цветами (например, настурцией).

Подавайте с поджаренными чиабаттами, макая хлеб в овощной сок.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

салат
овощи
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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