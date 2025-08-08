Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:50

Жара не отпускает? Самое время приготовить дома этот сэндвич-мороженое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мороженое-сэндвич — идеальный летний десерт, который легко приготовить без специальных приспособлений. Нежная клубничная начинка между двумя слоями хрустящего печенья освежает и дарит приятную сладость. Такой десерт понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • сливки 33% — 400 мл;
  • сгущенное молоко — 1 банка (380 г);
  • клубника свежая или замороженная — 300 г;
  • песочное печенье — 18 шт.

Приготовление:

  1. Клубнику пюрировать блендером до однородной массы.
  2. Сливки взбить до устойчивых пиков.
  3. Добавить сгущенное молоко, аккуратно перемешать.
  4. Ввести клубничное пюре, перемешать до однородности.
  5. Выложить массу в прямоугольный контейнер, разровнять.
  6. Замораживать 2–3 часа до полного застывания.
  7. Нарезать мороженое квадратами по размеру печенья.
  8. Собрать сэндвичи, поместив кусочек мороженого между двумя печеньями.
  9. Подавать сразу или дополнительно заморозить на 30 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
десерты
мороженое
печенье
клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.