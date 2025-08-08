Жара не отпускает? Самое время приготовить дома этот сэндвич-мороженое

Мороженое-сэндвич — идеальный летний десерт, который легко приготовить без специальных приспособлений. Нежная клубничная начинка между двумя слоями хрустящего печенья освежает и дарит приятную сладость. Такой десерт понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- сливки 33% — 400 мл;
- сгущенное молоко — 1 банка (380 г);
- клубника свежая или замороженная — 300 г;
- песочное печенье — 18 шт.
Приготовление:
- Клубнику пюрировать блендером до однородной массы.
- Сливки взбить до устойчивых пиков.
- Добавить сгущенное молоко, аккуратно перемешать.
- Ввести клубничное пюре, перемешать до однородности.
- Выложить массу в прямоугольный контейнер, разровнять.
- Замораживать 2–3 часа до полного застывания.
- Нарезать мороженое квадратами по размеру печенья.
- Собрать сэндвичи, поместив кусочек мороженого между двумя печеньями.
- Подавать сразу или дополнительно заморозить на 30 минут.
Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.