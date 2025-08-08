Жара не отпускает? Самое время приготовить дома этот сэндвич-мороженое

Жара не отпускает? Самое время приготовить дома этот сэндвич-мороженое

Мороженое-сэндвич — идеальный летний десерт, который легко приготовить без специальных приспособлений. Нежная клубничная начинка между двумя слоями хрустящего печенья освежает и дарит приятную сладость. Такой десерт понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

сливки 33% — 400 мл;

сгущенное молоко — 1 банка (380 г);

клубника свежая или замороженная — 300 г;

песочное печенье — 18 шт.

Приготовление:

Клубнику пюрировать блендером до однородной массы. Сливки взбить до устойчивых пиков. Добавить сгущенное молоко, аккуратно перемешать. Ввести клубничное пюре, перемешать до однородности. Выложить массу в прямоугольный контейнер, разровнять. Замораживать 2–3 часа до полного застывания. Нарезать мороженое квадратами по размеру печенья. Собрать сэндвичи, поместив кусочек мороженого между двумя печеньями. Подавать сразу или дополнительно заморозить на 30 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.