Жара и страшно включать духовку? Делаю это крутейшее печенье без выпечки

Печенье без выпечки — идеальный десерт, когда хочется сладкого, но нет времени. Всего 5 ингредиентов, 10 минут — и перед вами хрустящее лакомство с насыщенным шоколадным вкусом. Дети будут в восторге, а взрослые оценят простоту рецепта.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 300 г;
- сахар — 300 г;
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 125 мл;
- какао-порошок — 40 г;
- арахисовая паста — 130 г.
Приготовление:
- Смешать сахар, масло, молоко и какао в кастрюле.
- Довести до кипения, варить 3 минуты.
- Снять с огня, добавить овсяные хлопья и арахисовую пасту.
- Тщательно перемешать до однородности.
- Формировать печенье ложкой, выкладывать на пергамент.
- Охлаждать в холодильнике 1 час.
Мягкое внутри и хрустящее снаружи — такое печенье не оставит равнодушным никого. Попробуйте и убедитесь сами!
Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.