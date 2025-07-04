Жара и страшно включать духовку? Делаю это крутейшее печенье без выпечки

Жара и страшно включать духовку? Делаю это крутейшее печенье без выпечки

Печенье без выпечки — идеальный десерт, когда хочется сладкого, но нет времени. Всего 5 ингредиентов, 10 минут — и перед вами хрустящее лакомство с насыщенным шоколадным вкусом. Дети будут в восторге, а взрослые оценят простоту рецепта.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 300 г;

сахар — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 125 мл;

какао-порошок — 40 г;

арахисовая паста — 130 г.

Приготовление:

Смешать сахар, масло, молоко и какао в кастрюле. Довести до кипения, варить 3 минуты. Снять с огня, добавить овсяные хлопья и арахисовую пасту. Тщательно перемешать до однородности. Формировать печенье ложкой, выкладывать на пергамент. Охлаждать в холодильнике 1 час.

Мягкое внутри и хрустящее снаружи — такое печенье не оставит равнодушным никого. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.