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04 июля 2025 в 14:43

Жара и страшно включать духовку? Делаю это крутейшее печенье без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье без выпечки — идеальный десерт, когда хочется сладкого, но нет времени. Всего 5 ингредиентов, 10 минут — и перед вами хрустящее лакомство с насыщенным шоколадным вкусом. Дети будут в восторге, а взрослые оценят простоту рецепта.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 300 г;
  • сахар — 300 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 125 мл;
  • какао-порошок — 40 г;
  • арахисовая паста — 130 г.

Приготовление:

  1. Смешать сахар, масло, молоко и какао в кастрюле.
  2. Довести до кипения, варить 3 минуты.
  3. Снять с огня, добавить овсяные хлопья и арахисовую пасту.
  4. Тщательно перемешать до однородности.
  5. Формировать печенье ложкой, выкладывать на пергамент.
  6. Охлаждать в холодильнике 1 час.

Мягкое внутри и хрустящее снаружи — такое печенье не оставит равнодушным никого. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

еда
десерты
печенье
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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