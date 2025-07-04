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04 июля 2025 в 11:09

Ленивый «Муравейник»: вкус детства без духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Муравейник» без выпечки — любимый десерт из детства, который готовится за считаные минуты. Хрустящее печенье, нежная сгущенка и сливочный вкус. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на готовку.

Ингредиенты:

  • печенье — 400 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • вареная сгущенка — 1 банка.

Приготовление:

  1. Печенье измельчить в крошку.
  2. Масло растопить, смешать со сметаной и сгущенкой.
  3. Соединить с печеньем, тщательно перемешать.
  4. Сформировать горку, слегка утрамбовать.
  5. Поставить в холодильник на 2 часа.

Просто, быстро и очень вкусно. Такой «Муравейник» понравится и детям, и взрослым!

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печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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