Ленивый «Муравейник»: вкус детства без духовки

«Муравейник» без выпечки — любимый десерт из детства, который готовится за считаные минуты. Хрустящее печенье, нежная сгущенка и сливочный вкус. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на готовку.

Ингредиенты:

печенье — 400 г;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 2 ст. ложки;

вареная сгущенка — 1 банка.

Приготовление:

Печенье измельчить в крошку. Масло растопить, смешать со сметаной и сгущенкой. Соединить с печеньем, тщательно перемешать. Сформировать горку, слегка утрамбовать. Поставить в холодильник на 2 часа.

Просто, быстро и очень вкусно. Такой «Муравейник» понравится и детям, и взрослым!

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