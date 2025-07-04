Ленивый «Муравейник»: вкус детства без духовки

«Муравейник» без выпечки — любимый десерт из детства, который готовится за считаные минуты. Хрустящее печенье, нежная сгущенка и сливочный вкус. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на готовку.
Ингредиенты:
- печенье — 400 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сметана — 2 ст. ложки;
- вареная сгущенка — 1 банка.
Приготовление:
- Печенье измельчить в крошку.
- Масло растопить, смешать со сметаной и сгущенкой.
- Соединить с печеньем, тщательно перемешать.
- Сформировать горку, слегка утрамбовать.
- Поставить в холодильник на 2 часа.
Просто, быстро и очень вкусно. Такой «Муравейник» понравится и детям, и взрослым!
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