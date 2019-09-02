Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Супругов Петра и Елену Хомских Никулинский районный суд столицы не стал лишать родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно процессуальный нормам, заседание состоялось в закрытом для прессы и слушателей режиме. Исковое заявление прокуратуры связано с тем, что супруги принимали участие в несогласованной акции протеста в центре Москвы 3...