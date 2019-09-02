Президент Украины Владимир Зеленский занял второе место в десятке самых упоминаемых в российской прессе персон. Первое место по-прежнему занимает российский лидер Владимир Путин.
Путин в августе 2019 года получил 240 778 ссылок в материалах российских СМИ, Зеленского упоминали 109 956 раз.
Третье место занял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (56 808 ссылок), четвёртым оказался экс-глава Украины Пётр Порошенко (29 900). На пятом месте оказался оппозиционер Алексей Навальный (23 739).
Как ранее писал News.ru, Владимиру Зеленскому доверяют 70% жителей страны. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провёл Фонд «Демократические инициативы».