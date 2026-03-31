Завтрак за 15 минут без возни: ленивые пирожки на сковороде из простых продуктов

Иногда так хочется порадовать близких горячей выпечкой, но времени на сложные рецепты нет. Эти ленивые пирожки готовятся буквально на скорую руку: смешали ингредиенты — и сразу на сковороду, без лепки и ожидания.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.;

Кефир — 250 мл;

Соль — 0,5 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Сыр — 100 г;

Колбаса — 100 г;

Мука — 450 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Петрушка — 10 г.

Приготовление

В миске взбейте яйца с солью и сахаром, влейте кефир и перемешайте до однородности. Добавьте мелко нарезанную петрушку, тертый сыр и колбасу — начинка сразу смешивается с тестом, что экономит время.

Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Переложите его на стол, слегка припыленный мукой, и немного вымесите. Раскатайте пласт толщиной около 1–1,5 см и нарежьте на сегменты.

Обжаривайте кусочки на разогретой сковороде до румяной корочки с двух сторон. Пирожки получаются пышными, ароматными и очень сытными — отличный вариант быстрого завтрака для всей семьи.

