Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 15:14

Завтрак за 15 минут без возни: ленивые пирожки на сковороде из простых продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда так хочется порадовать близких горячей выпечкой, но времени на сложные рецепты нет. Эти ленивые пирожки готовятся буквально на скорую руку: смешали ингредиенты — и сразу на сковороду, без лепки и ожидания.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Кефир — 250 мл;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Сыр — 100 г;
  • Колбаса — 100 г;
  • Мука — 450 г;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Петрушка — 10 г.

Приготовление

В миске взбейте яйца с солью и сахаром, влейте кефир и перемешайте до однородности. Добавьте мелко нарезанную петрушку, тертый сыр и колбасу — начинка сразу смешивается с тестом, что экономит время.

Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Переложите его на стол, слегка припыленный мукой, и немного вымесите. Раскатайте пласт толщиной около 1–1,5 см и нарежьте на сегменты.

Обжаривайте кусочки на разогретой сковороде до румяной корочки с двух сторон. Пирожки получаются пышными, ароматными и очень сытными — отличный вариант быстрого завтрака для всей семьи.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.