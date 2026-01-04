Атака США на Венесуэлу
Завтрак с лепешкой роти за 10 минут: рецепт обалденной начинки с крабовыми палочками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Завтрак с лепешкой роти легко приготовить за 10 минут. Рассказываем рецепт обалденной начинки для них с крабовыми палочками.

Вкус получается свежим и насыщенным: теплая хрустящая лепешка, нежный сливочный сыр, сладковатые крабовые палочки и сочный помидор создают идеальное сочетание.

Вам понадобится: 2 замороженные лепешки роти (можно взять тортильи), 150 г крабовых палочек, 100 г сливочного сыра, 1 средний помидор, соль. Для начинки разберите на волокна крабовые палочки, нарежьте помидор кубиком, смешайте со сливочным сыром, посолите. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте каждую лепешку с двух сторон по 30–40 секунд до появления легких поджаристых пятен и увеличения в размере. Снимите лепешки. На одну половину каждой лепешки равномерно распределите начинку. Накройте начинку свободной половиной лепешки, слегка прижмите. Верните получившийся полукруг на сковороду и прогрейте с каждой стороны на среднем огне по 1–2 минуты, чтобы лепешка стала хрустящей. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить творожные мини-пиццы — без дрожжей: подойдут на завтрак и заменят ужин.

