Завтрак из теста фило: сытнее яичницы и готовится не сложнее бутерброда

Завтрак из теста фило — это сытная и эффектная альтернатива обычной яичнице, которая готовится не сложнее бутерброда за считаные минуты. Идеально, когда хочется побаловать себя чем-то особенным.

Для приготовления понадобится: 4–6 листов теста фило, 50 г сливочного масла (растопленного), 4 ломтика ветчины, 4 ломтика твердого сыра, 4 яйца (только желтки), 2 ст. л. майонеза (или смесь майонеза с кетчупом), соль, перец.

Рецепт: возьмите 2-3 листа теста фило, каждый смажьте растопленным маслом, сложите вместе и сверните небольшим прямоугольником или квадратом. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте верх каждого прямоугольника майонезом или смесью майонеза с кетчупом. Выложите ломтик ветчины, ломтик сыра и желток. Посолите, поперчите.

Отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 8–10 минут, чтобы тесто подрумянилось, сыр расплавился, а желток остался жидким внутри. Подавайте сразу.

