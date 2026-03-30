Когда нет времени на завтрак, но кормить семью нужно, готовлю тосты: все просто — хлеб, яйцо, сыр

Тосты с яйцом — это идеальный завтрак, когда времени в обрез, а накормить семью нужно вкусно и сытно. Хрустящий обжаренный хлеб, яйцо с жидким желтком, помидор и расплавленный сыр создают идеальное сочетание.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4 ломтика хлеба, 4 яйца, помидор, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень.

Как приготовить

В каждом ломтике хлеба вырежьте отверстие по центру. Разогрейте сковороду с маслом, выложите хлеб. Обжарьте с одной стороны до золотистого цвета, затем переверните. В отверстие каждого ломтика аккуратно вбейте по яйцу, посолите, поперчите. Жарьте 2-3 минуты, пока белок схватится. Сверху на каждый тост положите кружок помидора и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты до расплавления сыра.

