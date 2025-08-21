Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:03

Завернула в лаваш и вкуснятина готова! Кабачковый ролл с творогом и томатом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ролл в лаваше с творогом, кабачком и помидорами: свежесть в каждом кусочке! Если вы ищете идеальный перекус, который будет одновременно легким, сытным и невероятно вкусным, — этот рецепт — ваш спасательный круг! Этот ролл — настоящий взрыв свежести: нежный творог, сочные помидоры, хрустящий кабачок и ароматный базилик создают идеальную гармонию. Он готовится за 5 минут и станет вашим лучшим другом во время обеда на работе, пикника или когда просто нет времени на сложные блюда. И да, он действительно низкокалорийный!

Рецепт

Натрите на крупной терке небольшой кабачок (предварительно можно слегка посолить и отжать сок). Смешайте 150 г творога с 1 ст. л. сметаны, добавьте давленный чеснок, соль, перец и любые специи по вкусу. Добавьте кабачок, мелко нарезанные помидоры (1-2 шт.), рубленый базилик и другую зелень (петрушка, укроп). Равномерно распределите начинку на листе лаваша, оставив с одного края немного свободного места. Плотно сверните рулетом, чтобы начинка не выпадала. Можно слегка подсушить на сухой сковороде для хрустящей корочки или просто завернуть в пергамент и взять с собой!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

творог
кабачки
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная плавучая мишень»: в США обругали крейсер «Адмирал Нахимов»
Спасатель назвал роковой фактор для застрявшей в горах Наговицыной
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.