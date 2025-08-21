Завернула в лаваш и вкуснятина готова! Кабачковый ролл с творогом и томатом

Ролл в лаваше с творогом, кабачком и помидорами: свежесть в каждом кусочке! Если вы ищете идеальный перекус, который будет одновременно легким, сытным и невероятно вкусным, — этот рецепт — ваш спасательный круг! Этот ролл — настоящий взрыв свежести: нежный творог, сочные помидоры, хрустящий кабачок и ароматный базилик создают идеальную гармонию. Он готовится за 5 минут и станет вашим лучшим другом во время обеда на работе, пикника или когда просто нет времени на сложные блюда. И да, он действительно низкокалорийный!

Рецепт

Натрите на крупной терке небольшой кабачок (предварительно можно слегка посолить и отжать сок). Смешайте 150 г творога с 1 ст. л. сметаны, добавьте давленный чеснок, соль, перец и любые специи по вкусу. Добавьте кабачок, мелко нарезанные помидоры (1-2 шт.), рубленый базилик и другую зелень (петрушка, укроп). Равномерно распределите начинку на листе лаваша, оставив с одного края немного свободного места. Плотно сверните рулетом, чтобы начинка не выпадала. Можно слегка подсушить на сухой сковороде для хрустящей корочки или просто завернуть в пергамент и взять с собой!

